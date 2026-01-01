Украинският президент Володимир Зеленски обсъди дневния ред и желаните резултати от тристранната среща в Обединените арабски емирства (ОАЕ) с украинската делегация, която ще вземе участие в събитието, предаде Укринформ.

"Току-що проведох консултации с украинската делегация. Обсъдихме ключови въпроси преди началото на преговорите. Говорих с ръководителя на делегацията Рустем Умеров, както и с всички нейни членове. Обсъдихме всичко, всеки разбира какво трябва да се направи. Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", уточни Зеленски.

Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни. "Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.

Зеленски посочи, че ще поддържа връзка с делегацията по време на срещите.

Делегациите на Украйна, САЩ и Русия ще се срещнат в ОАЕ днес и утре.

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас.

Според Дмитро Литвин, съветник на украинския президент, преговорите в Абу Даби ще започнат тази вечер.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че териториалните спорове трябва да бъдат уредени в съответствие със споразуменията от Анкъридж, Аляска, където през август миналата година се срещнаха американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин. "Позицията на Русия е вече известна - Украйна и украинските въоръжени сили трябва да напуснат региона на Донбас", подчерта той.

Мирните преговори в ОАЕ ще се състоят днес, а ако е необходимо, и утре, допълни Песков.

През последните няколко месеца не се състояха директни официални срещи между представители на двете враждуващи страни, като те се срещнаха за последен път в Истанбул. Руски и украински военни представители проведоха обаче неофициални срещи в Абу Даби за обсъждане на размяната на затворници.