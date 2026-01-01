Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г., и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.

„Искам конкретна дата“, написа украинският президент.

Вашингтон предвижда присъединяване на Украйна към ЕС през януари 2027 г.

Зеленски предупреди, че ако споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и Европа, не включва конкретна дата за членство, Русия ще работи, за да блокира процеса косвено чрез определени европейски представители, вместо да действа самостоятелно.

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата от конкретни подробности и фиксиран срок.

Зеленски настоя за присъединяване към ЕС през 2027 г. в края на януари въпреки скептицизма сред европейските страни. Тогава той заяви, че членството на Украйна в ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност „не само за нас, но и за цяла Европа“.