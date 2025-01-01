Ислямски шериатски съд в консервативната индонезийска провинция Ачех наложи присъда от "публично нанасяне на 80 удара с пръчки" на двама мъже, които религиозната полиция заловила, докато участвали в дейност, която според съда била сексуална, предаде Асошиейтед прес.

Процесът в ислямския шериатски окръжен съд в Банда Ачех, столица на провинцията, се проведе при закрити врата. Съдиите имат право да ограничават публичния достъп при случаи, свързани с прелюбодейство, като публично се оповестява само присъдата.

Мъжете, на възраст 20 и 21 години, след като местни жители ги забелязали да влизат в една и съща тоалетна в градски парк и съобщили на религиозната полиция, която патрулирала в района. След като религиозните органи на реда разбили вратата на тоалетната, те ги намерили да се целуват и прегръщат, което съдът сметна за сексуална дейност.

Ачех е смятан за по-религиозна провинция от останалите райони на населената предимно с мюсюлмани Индонезия. Това е единствената провинция, на която е позволено да следва версия на шериатското ислямско право.

Присъдата, наложена днес, е петият случай на налагане на публичен бой с пръчки за хомосексуални действия от 2015 г насам. Тогава правителството въведе религиозния закон, за да сложи край на отдавнашно сепаратистко въстание.

Наказателният кодекс в Индонезия не регулира хомосексуалните действия, но централното правителство няма право да отменя шериатския закон в Ачех, отбелязва АП.