Най-малко 15 души загинаха, след като покрив се срути в нощен клуб в Доминиканската република, предаде BBC. Много други са ранени и спасителните екипи все още се опитват да извадят хората от развалините.

🇩🇴 In the early hours of Tuesday morning, a singer was performing at the Jet Set nightclub in Santo Domingo when the venue's roof suddenly collapsed, resulting in 12 fatalities and at least 70 injuries. pic.twitter.com/cWzlCoV0EV