Тази сутрин нападател е открил огън на кръстовище в Северен Израел, като по данни на службите за спешна помощ един човек е убит, а друг е ранен. Според изявление на полицията извършителят е „неутрализиран“, предаде АФП.

„Терористът откри огън по цивилни граждани и беше незабавно неутрализиран от присъстващите на мястото на инцидента полицейски служители“, посочи говорителят на полицията, като допълни, че нападението е било извършено на кръстовището Тишби, близо до Йокнеам, на около 15 км югоизточно от Хайфа.

Маген Давид Адом, израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи, че при нападението е загинал мъж на седемдесет години, а друг мъж на двадесет години е в тежко състояние.

🚨 #BREAKING NEWS | Israeli man murdered in terror attack at Tishbi Junction ➤ A 75-year-old man has been shot dead in a terror attack near the northern town of Yokne’am, the Magen David Adom are reporting. ➤ Police report that the terrorist initially rammed his vehicle into… pic.twitter.com/0C1fXoVnKp

🚨‼️ A 75-year-old man was shot and killed in a terrorist attack in the town of Yokne’am in northern Israel. The terrorist first rammed his car into civilians waiting at a bus stop and then got out of his car and opened fire with a rifle. Several people are still wounded. pic.twitter.com/4Nor5Hc39U