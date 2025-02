При взрив на кола бомба бяха убити най-малко 15 души в Манбидж днес. Това е втората атака в сирийския град в рамките на три дни и най-смъртоносната в Сирия от свалянето от власт на президента Башар Асад през декември, предаде Ройтерс.

Към момента никой не е поел отговорност за атаката в град Манбидж, който се намира на около 30 километра от турската граница. Според спасителните служби убитите са 14 жени и един мъж, а други 15 жени са ранени.

Жертвите са селскостопански работници, а броят на смъртните случи вероятно ще нарасне, заяви пред Ройтерс представител на службата за гражданска отбрана.

