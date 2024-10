Мъж, въоръжен с няколко, е произвел поне 15 изстрела през стените, вратата и от балкона на апартамента си в хотел "Четири сезона" в Атланта по време на престрелка този следобед и е бил задържан, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление на полицията.70-годишният заподозрян е използвал пистолет, пушка и ловна пушка по време на престрелката, съобщи на пресконференция началникът на полицията в Атланта Дарин Шербаум.Двама полицейски служители са отвърнали на стрелбата. Един полицай и заподозреният са откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи. Засега властите не знаят дали някой от тях е бил прострелян. #USA JUST IN: Reports of a shooting at the Four Seasons Hotel in Atlanta. pic.twitter.com/6nFGo4oQvr

— The National Independent (@NationalIndNews) October 29, 2024 Около 10 ч. сутринта полицаите са се отзовали на обаждане за спешен случай на психично болен в жилищния район на хотела в квартал Мидтаун в Атланта, съобщиа Шербаум. Служителите са получили информация, чесъс служител на хотела, каза той. След като полицаите се опитали да накарат заподозрения да отиде до вратата на стаята си и мирно да се предаде, той започнал да стреля. Той е разполагал и с няколко ножа и е хвърлил поне едно оръжие от балкона.В крайна сметка заподозреният вдигнал ръце, а екип на специалните части отишъл до вратата му и го задържал.Полицията е отцепила района около хотела и е издала заповед за. По-късно препоръката беше отменена, но властите помолиха хората да избягват района. Случаят се разследва като нападение с утежняващи вината обстоятелства.Близките улици в района ще останат затворени, докато властите водят разследването, добави полицията.