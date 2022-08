At approximately 9 AM this morning an armed subject attempted to breach the Visitor Screening Facility at #FBI Cincinnati. After an alarm and a response by FBI special agents, the subject fled north onto Interstate 71. pic.twitter.com/vFZHnpbM9L — FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022

Attack on the FBI building in Cincinnati:

Interstate I71 North is shut down after suspect drove toward Waynesville Ohio. Unconfirmed reports say his now firing at police from a corn field.https://t.co/BDibMb2If5 pic.twitter.com/gLmgpmlVuT — NBC 15 News (@mynbc15) August 11, 2022

An armed suspect threatened the Cincinnati FBI office today, in the midst of 48 hours of denunciations of the FBI by right wing politicians and media members over the Trump search. pic.twitter.com/SpTxRBn1xa — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) August 11, 2022

опита да проникне в, по-рано през деня в четвъртък. Той, съобщиха властите.местно време. Тогава заподозреният неуспешно се опитал да влезе в съоръжението за проверка на посетители на ФБР. След това той избягал от района с бяла кола, тръгвайки на север по междущатска магистрала 71, каза ФБР.Около 20 минути по-къснов близкия окръг Уорън и се опитва да го спре. Започнало преследване, след което заподозреният стрелял с оръжието си по щатския полицай, каза говорителят на щатската магистрална полиция в Охайо Нейтън Денис по време на брифинг.В крайна сметкаи между заподозрения и полицейските служители е имало стрелба, каза той. Няма пострадали полицаи, каза Денис.В резултат на инцидента бяхав района на Синсинати.„Полицаите са, който носел сива риза и бронежилетка“, каза по-рано Агенцията за управление на извънредни ситуации на окръг Клинтън, призовавайки хората в района да останат вътре и да заключат вратите на домовете си.NBC News съобщи, че заподозреният е бил въоръжен си е стрелял с пистолет за пирони в сградата на ФБР.