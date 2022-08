заяви в понеделник, чевъв Флорида е билав рамките на това, което той нарече акт на "прокурорско нарушение"."Това са, тъй като моят красив дом,, в момента е под обсада, нахлуване и е окупиран от голяма група агенти на ФБР", каза той в изявление, публикувано в неговата социална мрежа Truth.

"Това е, въоръжаване на правосъдната система и атака от страна на радикално левите демократи, които отчаяно не искат да се кандидатирам за президент през 2024 г.", заяви Тръмп."Те дори!"От ФБР отказаха да коментират дали се извършва претърсване и за какво може да е то, нито пък Тръмп даде някаква индикация защо федералните агенти са в дома му.Но множество американски медии се позоваха на източници, близки до разследването, според които агентите са извършвали разрешен от съда обиск, свързан скоито са били изпратени в Мар-А-Лаго.

Former Trump official Michael Caputo blasts FBI's Mar-a-Lago raid: 'Full-blown constitutional crisis' https://t.co/JjWS1rB4nn — Fox News (@FoxNews) August 9, 2022

HAPPENING NOW: Media, law enforcement, and supporters are gathering in front of Mar-A-Lago following FBI raid pic.twitter.com/wRSsxv7EjZ — Jayne Zirkle (@JayneZirkle) August 9, 2022

Комисията за щурма на Капитолия разследва действията на Тръмп по време на безредиците

През февруари Националният архив съобщи, че есред които, както съобщи в. "Вашингтон пост", имало строго секретни текстове, взети със себе си, когато той напуснал Вашингтон след поражението си на изборите.По закон документите и сувенирите - които включват и кореспонденция от- е трябвало да бъдат предадени в края на президентството на Тръмп, но вместо това са се озовали в неговия курорт Мар-А-Лаго.Това повдигна въпроси относно, приети след скандала "Уотъргейт" през 70-те години на миналия век, които изискват от обитателите на Овалния кабинет да съхраняват документи, свързани с дейността на администрацията.Тогава от службата на архивите поискаха от Министерството на правосъдието да започне разследване на практиките на Тръмп.Служителите на Белия дом също така редовно са, което ги е карало да вярват, че Тръмп се опитва да се отърве от определени документи, според предстоящата книга на репортерката на New York Times Маги Хаберман.Откакто на 20 януари миналата година предприе последния си полет с "Еър форс 1" от Вашингтон до Флорида,в страната, продължавайки безпрецедентната си кампания, че всъщност е спечелил изборите през 2020 г.

FBI agents searched former President Donald Trump’s Mar-a-Lago home in Florida Monday, which people familiar with the matter said was part of an investigation into Trump’s handling of official records https://t.co/4rleeaIEXz — The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2022

В продължение на седмици Вашингтон еотносно щурма на Капитолия на 6 януари от тълпа поддръжници на Тръмп и опитите му да отмени изборите.Министерството на правосъдието на САЩ също разследваМакар чеотказа да коментира нарастващите спекулации, че срещу Тръмп може да бъдат повдигнати наказателни обвинения, той настоя, че "никой не е над закона" и че възнамерява да "подведе под отговорност всяко лице, което е наказателно отговорно за опит за отмяна на законни избори".в щата Джорджия, а бизнес практиките му се проверяват в Ню Йорк по отделни дела - едното гражданско, а другото наказателно.

🚨 BREAKING: Patriots arrive at Mar-a-Lago to show support for Donald Trump after news broke of the FBI’s Raid on him: pic.twitter.com/ILzFyMLDcB — Benny Johnson 🍊 (@bennyjohnson) August 9, 2022

Магнатът в сферата на недвижимите имотипрез 2024 г., въпреки че през последните няколко месеца дава силни индикации за това.При положение, че, а прогнозите са, че демократите ще загубят контрола над Конгреса на междинните избори през ноември, Тръмп очевидно е убеден, че може да яхне републиканската вълна чак до Белия дом през 2024 г.