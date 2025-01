От Министерството на външните работи (МВнР) предупредиха българите в Япония да следват препоръките на местните власти и да следят сайта на Японската метеорологична агенция заради издадено предупреждение за цунами за префектурите Миядзаки и Кочи.

В съобщение на Ситуационния център на министерството припомнят, че на 13 януари е издадено предупреждение за цунами за префектурите Миядзаки и Кочи в Япония след земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер, което е засегнало префектура Миязаки, остров Кюшу.

"Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи в Япония или планирали пътуване до Япония, да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно интернет страницата на Японската метеорологична агенция (https://www.jma.go.jp/en/warn/)", пишат от Ситуационния център.

При необходимост, българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Токио, в работно време на тел: +81 3 3465 1021, както и при спешни случаи в извънработно време на тел: + 81 80 7966 5608. Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

BREAKING: A strong earthquake with a magnitude of 6.9 has hit southwestern Japan, according to the country's Meteorological Agency.



Tsunami warnings were issued for Miyazaki Prefecture, where the quake was centered, in the southwestern island of Kyushu.



From: Daily Mail pic.twitter.com/nsDwrBb4sR