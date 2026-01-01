В Индонезия бяха регистрирани две нови изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява, намираща се в централната част на островната страна, съобщи индонезийската информационна агенция Антара, цитирана от ТАСС.

След изригването вулканичната пепел е била изхвърлена на височина от 1000 метра над кратера на вулкана или на 4676 метра надморска височина, при което се разпространява много бързо в посока север и североизток.

Индонезийският център за вулканология и ограничаване на последствията на геологически катастрофи призова местните жители и туристите да бъдат бдителни.

"На обществеността се забранява също така да се приближава към кратера на Семеру в радиус от 5 километра, тъй като съществува опасност от изхвърляне на нагорещени вулканични камъни", предупреждават от ведомството.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ред.) и най-високият на остров Ява.

Индонезийският архипелаг, който е най-големият в света и се състои от 18 000 острова, е разположен в така наречения тихоокеански "Огнен пръстен", за който е характерна повишена сеизмична активност. Общо в страната има 500 вулкана, от които 130 са активни.