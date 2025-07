Десетки полети от и до индонезийския полуостров Бали бяха отменени, след като вулкан изхвърли в небето колосално количество пепел с височина 18 км, съобщиха властите.

Авиационните смущения се случиха само няколко седмици след като същият вулкан доведе до отмяна на десетки полети от и до популярния курортен остров, предаде АФП.

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки на туристическия остров Флорес изригна в 11:05 ч. (местно време), съобщи Агенцията по вулканология.

#BREAKING Volcanic Eruption: Lewotobi Laki-Laki



Click on video and sound up 🔊



On July 7, 2025, at 11:05 AM (Indonesia time), the Lewotobi Laki-Laki volcano, located in Southeast Nusa Tenggara, erupted.



The eruption produced an ash column reaching 18,000 meters above the… pic.twitter.com/vyym7I0rO1