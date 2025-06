Сръбският президент Александър Вучич, съюзник на Русия на Балканите, ще направи днес първото си посещение в Украйна откакто Русия нахлу в страната през 2022 г.

Само преди няколко седмици Вучич се присъедини към честванията на 80-годишнината от победата на Русия над нацистка Германия на Червения площад в Москва.

Президентът на Сърбия ще участва в срещата на върха Украйна-Югоизточна Европа.

🇷🇸🇺🇦 President @avucic embarks on one-day visit to Ukraine for Ukraine-Southeast Europe Summit



🗣️ One-day visit announced by the President’s Media Office. pic.twitter.com/yYUsBCYayz