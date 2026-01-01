Полицията в австрийската провинция Тирол втори ден издирва двама души, опитали се да отвлекат 7-годишно момиче, което се е прибирало от училище в село Фьолс, окръг Инсбрук-Ланд, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Засега няма никакви следи от заподозрените мъж и жена, които са били с маски на лицата си. Инцидентът е станал вчера на на улица "Инсбрукер". Според разследващи двамата предполагаеми похитители са слезли от паркиран автомобил и са сграбчили детето, което е оказало яростна съпротива и е успяло да избяга. След като се е прибрало вкъщи, момичето е разказало на майка си за случилото се и жената е подала сигнал до полицията.

Към този момент не са открити свидетели на престъплението, заяви говорителят на местната полиция Кристиан Фивайдер. Той призова всички, които са видели или знаят нещо по случая, да се свържат със силите на реда. Фивайдер посочи, че става въпрос за много сериозен случай, и добави, че в района на Фьолс има засилено полицейско присъствие.

Предполага се, че извършителите на опита за отвличане са избягали от местопрестъплението с бял "Сеат". Издирваният мъж е висок между 170 и 185 см. По време на престъплението той е бил облечен с черни джинси и черно кожено яке и е криел лицето си с качулка. Жената е висока около 170 см и е била облечена с бяло вълнено сако лилаво-бежови панталони за тичане. Лицето ѝ е било покрито със синя маска за ски.