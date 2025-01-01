Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, управляван от Демократическата партия, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от Франс прес.

"Неуточнен бройн военнослужещи от Националната гвардия вече са в Мемфис, но вероятно на 10 октомври, след няколко дни, в града ще пристигне първата група войници от Националната гвардия", заяви Дейвис.

На 15 септември държавният глава на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за разполагане на войници от Националната гвардия в Мемфис като част от кампанията си за борба срещу "престъпността в големите американски градове", управлявани от опонентите му от Демократическата партия, припомня АФП.

Тази операция "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални институции, заяви американският президент. Очаква се в града да бъдат разположени общо 700 военни.

По време на изслушване в Сената вчера главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди увери, че "Националната гвардия ще бъде там, където трябва да бъде, за да гарантира безопасността на американците".

Миналата неделя демонстранти преминаха с шествие по улиците на Мемфис в знак на протест срещу планираното разполагане на военните. "Борете се с бедността, не с бедните", скандираха те.

Тръмп иска затвор за кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс

В очакване на възможно разполагане в Мемфис около 200 войници от Националната гвардия от Тексас (в южната част на страната) пристигнаха в Чикаго, в северната част на страната. Те може да бъдат разположени в Чикаго още днес, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свой военен източник.

Тръмп описа северния град като "военна зона" и поиска прилагане на същото решение, както в други градове, управлявани от демократите – войници по улиците – нещо, което е много рядко срещано в САЩ.

Миналия уикенд президентът одобри разполагането на 700 войници от Националната гвардия в Чикаго, с което се противопостави на местните власти от Демократическата партия.

Те оспориха законността на указа в съда, обвинявайки Тръмп, че "наказва политически си врагове" под претекст опазване на сигурността.

"Американците, където и да живеят, не трябва да живеят под заплаха от окупация от американските военни сили само защото техният град или щат е изпаднал в немилост пред президента", заявиха в съдебния си иск властите в Чикаго и щата Илинойс.

От началото на втория си мандат Тръмп изпрати или е говорил за изпращането на войници в 10 града, включително Балтимор, Вашингтон, Ню Орлиънс и калифорнийските градове Оукланд, Сан Франциско и Лос Анджелис.

В неделя федерален съдия временно блокира разполагането на сили на Националната гвардия в Портланд, Северозападен Орегон. Тя постанови, че в града не е имало "безредици или заплаха за националната сигурност", противно на твърденията на администрацията на Тръмп.