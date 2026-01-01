Снаряд от Втората световна война беше обезвреден в Гърция, съобщава телевизия ЕРТ. Боеприпасът е бил открит вчера следобед от деца в населен район в град Пефки в близост до Атина.
След като намерили снаряда децата го пренесли на ръце на около 300 метра. След като родителите им осъзнали какво е това, което носят, подали сигнал към властите.
Задействани били военни и полицейски части, които организирали операция по обезвреждането на снаряда.
Операцията е извършена рано тази сутрин след като районът около намерения снаряд е бил отцепен. Акцията е протекла успешно без да възникнат проблеми.