Снаряд от Втората световна война беше обезвреден в Гърция, съобщава телевизия ЕРТ. Боеприпасът е бил открит вчера следобед от деца в населен район в град Пефки в близост до Атина.

След като намерили снаряда децата го пренесли на ръце на около 300 метра. След като родителите им осъзнали какво е това, което носят, подали сигнал към властите.

Задействани били военни и полицейски части, които организирали операция по обезвреждането на снаряда.

Операцията е извършена рано тази сутрин след като районът около намерения снаряд е бил отцепен. Акцията е протекла успешно без да възникнат проблеми.