Австралийски депутат извади голяма, мъртва риба в парламента, за да протестира срещу предложените от правителството закони, които биха подкрепили спорни ферми за сьомга в защитен залив в щата Тасмания.

Законопроектът се обсъжда от Сената. Очаква се да бъде приет в последните дни на правителството на министър-председателя Антъни Албанезе преди изборите, които трябва да се проведат до май.

An Australian Greens senator held up a dead salmon in the Australian Parliament in protest of proposed laws which would protect salmon farming in Tasmania’s Macquarie Harbour. pic.twitter.com/gNj1ME2FSo