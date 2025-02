Решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 25% на Канада предизвика бурни реакции по време на баскетболен мач в Торонто. Националният химн на САЩ беше освиркан от канадски запалянковци преди домакинска среща между Торонто Раптърс и Лос Анджелис Клипърс.

На 2 февруари щатският химн отново беше освиркан по време на хокеен мач между Минесота Уайлд и Отава Сенатърс.

Watch the moment the US national anthem is booed at an NBA game in Canada between the Toronto Raptors and Los Angeles Clippers, after US President Donald Trump announced tariffs on Canadian goods and energy. pic.twitter.com/WgRYnqLgzn