Полицията в Испания съобщи, че мъж е задържан в Мадрид за това, че чрез приложение за излъчване на живо е разпространявал сексуалните посегателства, които сам е извършвал срещу своята непълнолетна дъщеря. Това съобщи Ara.cat.

Арестът на мъжа, който вече е в затвора, е извършен през декември м.г., след като месец по-рано гражданин е алармирал властите чрез електронна поща, създадена за подаване на сигнали за детска порнография. Разследващите от Централното звено за киберпрестъпления са установили, че задържаният използвал приложения за излъчване на живо, за да привлича заинтересовани потребители, като показвал снимки с дъщеря си на легло. Впоследствие, в друго приложение, той излъчвал на живо посегателствата, които сам извършвал срещу собствената си непълнолетна дъщеря.

В замяна задържаният получавал виртуални монети, които в платформата могат да се обменят за подаръци или за подобряване на позиционирането. Мъжът е обвинен в производство, притежание и разпространение на детска порнография, както и в сексуално насилие.