Израелски самолети са нанесли този вторник удар в Бейрут, заради който шестима души загинаха, а 15 бяха ранени, съобщиха израелските въоръжени сили.

Според ливански източници на Ройтерс от силите за сигурност, израелският удар е бил насочен срещу командир на "Хизбула" в южно предградие на Бейрут, но няма информация от Йерусалим кой е бил обект на нападението и добавиха, че съдбата му е неизвестна.



Това е вторият удар по крепостта на шиитското движение "Хизбула" в рамките на два дни.

