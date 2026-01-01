Има причини да вярваме, че конфликтът в Близкия изток може да ескалира през следващите дни, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

„Имам причини да вярвам, въз основа на информация, която сме получили от съюзниците си, че стабилизацията не е вероятна в идните дни. Тъкмо обратното, възможно е да наблюдаваме нова ескалация,“ добави Туск в изявление пред медиите.

Развитието на ситуацията в Близкия изток през последните седмици показва последователна ескалация, която изисква прецизно представяне на фактите. Полският премиер Доналд Туск изрази днес сериозна загриженост, заявявайки, че има причини да вярва, въз основа на информация от съюзници, че стабилизация в региона не е вероятна през идните дни; напротив, е възможно да се наблюдава нова ескалация. Тази оценка е резултат от поредица от конкретни събития и действия.Към средата на март ескалацията вече беше видима. На 4 март 2024 г. Иран извърши ракетна атака във въздушното пространство на Република Турция. Този акт беше осъден от министъра на отбраната на България Атанас Запрянов в телефонен разговор с турския му колега Яшар Гюлер. В този контекст българската страна потвърди подкрепата си за позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е възприемана като заплаха за международния мир и сигурност.Продължаващите провокации включват и изстрелването на ракети към Кипър няколко дни преди текущите събития, което промени оценката за регионалната сигурност. Най-скорошните събития, предхождащи изявлението на премиера Туск, включват изстрелване на балистични ракети от територията на Иран към Турция – действие, отбелязано като първо по рода си. Тези инциденти променят изцяло оценките за военни операции в региона, създавайки ново ниво на напрежение.В отговор на развиващата се обстановка, българските власти предприеха конкретни институционални мерки. Повишено е наблюдението на въздушното пространство над България, с цел осигуряване на националната сигурност. Освен това Министерството на външните работи инструктира посланиците на България в Израел и страните от Близкия изток да поддържат постоянен контакт с българските граждани в региона. Тази мярка цели да гарантира тяхната безопасност и да улесни евентуална евакуация, ако ситуацията го наложи. В Министерството на отбраната е насрочен анализ на рисковете, заплахите и променените условия, свързани с конфликта, на базата на който ще бъдат предефинирани необходимите мерки. Министърът на отбраната Атанас Запрянов предложи и спешно свикване на Съвет по сигурността за обсъждане на по-широки държавни решения.Тези стъпки са предприети с цел да се отговори адекватно на развиващата се обстановка, да се осигури информираност и защита на българските граждани, като същевременно се запази ангажиментът към международните усилия за деескалация и стабилност.