Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че убиецът на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк е заловен, предаде "Би Би Си". В интервю за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че познат на извършителя е информирал баща му, който е предал сина си на федералните власти.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

"Би трябвало вече да е задържан", посочи държавният глава. Според него убиецът трябва да получи смъртна присъда.

"Кърк беше прекрасен човек и не заслужаваше това. Никога не съм виждал млади хора да подкрепят един човек така, както подкрепяха Чарли", заяви Тръмп.

Припомняме, че 31-годишният активист беше убит на 10 септември, докато дебатираше със студенти в двора на университета "Юта Вали".

Кърк има две деца - дъщеря, родена през август 2022 г., и син, роден през май 2024 г.

