Руският посланик във Франция е привикан днес във външното министерство за обсъждане на нахлуването на дронове в полското въздушно пространство, предаде Франс прес, като цитира изявление на френския външен министър Жан-Ноел Баро, който последва примера на множество свои европейски колеги.

"Той е привикан за тази сутрин. Ще му кажем (...), че няма да се оставим да ни сплашат", заяви Баро в ефира на радио "Франс ентер". "Умишлено или не, случайно или не, всичко това е много сериозно. Всичко това е абсолютно неприемливо. Всичко това се добавя към безбройните провокации на Владимир Путин", подчерта той.

Нахлуването на 19 предполагаеми руски дрона в полското въздушно пространство миналата нощ, в разгара на войната в Украйна, предизвика единодушното осъждане на европейските съюзници. Полша, Швеция, Нидерландия, Чехия, Румъния, Белгия и Испания също извикаха през последните дни руските посланици или упълномощените лица на руските дипломатически представителства.

Тези нарушения не са нещо ново, смята Баро. "Това е умишлена стратегия на Русия да ни сплаши, да ни тества", коментира той. Министърът посочи, че Франция "незабавно е заявила готовността си да допринесе още повече за укрепването на защитата на т.нар. източен фланг на НАТО, т.е. източна Европа".

Президентът Еманюел Макрон обяви снощи, че Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", които да помогнат за защитата на полското въздушно пространство. "И други страни ще последват" този пример, добави той.