В новия епизод на Телеграфно подкастът журналистът от БНТ Николай Кръстев коментира амбициите на лидера на босненските сърби Милорад Додик, който иска да отдели Република Сръбска от състава на Босна и Херцеговина.

"Додик смята, че Белград трябва да се откаже от целите си в Косово и да насочи влиянието си към Република Сръбска в Босна. Един ден да се съединят – босненската сръбска република с държавата Сърбия и да се възстанови „историческата истина“, както той я вижда. Това означава ново прекрояване на картата на Балканите", заяви Кръстев.

Тази теза не е негова - лидерът на босненските сърби му е споделил плановете си в частен разговор.

"Това е първи път, когато балкански сръбски лидер казва, че Сърбия досега е водила погрешна политика спрямо Косово, трябва да се откаже от бившата си провинция и да продължи към Босна. Всъщност Додик неотдавна каза, че очаква през октомври подкрепа от Путин за независима босненска сръбска република", допълни Кръстев.

Телеграфно подкастът

"Сблъскването на два крупни национални въпроса на Балканите може да прекрои отново картата и аз вярвам, че този сблъсък предстои", смята журналистът.

Той подкрепя виждането, че Украйна може да се „босненизира“, за да се сложи край на войната и не е оптимист за бъдещ мир с Русия.

