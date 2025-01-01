Общо 142-ма пътници и членове на екипажа са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" на международното летище "Кансай" в град Осака в Япония около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско), съобщи японската държавна телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Двама души са получили леки наранявания при аварийното кацане на самолета, изпълняващ полет 32 от международното летище "Нарита" в Токио до град Себу във Филипините, предаде агенция Киодо.

Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс" е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на японските медии.