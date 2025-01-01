Областната епизоотична комисия в Пазарджик заседава извънредно след констатирано огнище на шарка по овцете в селата Овчеполци и Динката, съобщиха от Областна администрация - Пазарджик.

До момента са ликвидирани три огнища на шарка по дребни преживни животни в селата Мало Конаре, Черногорово и Тополи дол. Около новите огнища на заразата в селата Овчеполци и Динката са определени 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат различни населени места на територията на общините Пазарджик, Лесичово, Септември, Стрелча и Панагюрище. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Собствениците ще бъдат обезщетени съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност. В предпазната и наблюдаваната зони ветеринарите извършват актуализация и преброяване на дребните преживни животни, както и клинични прегледи за шарка, уточняват от там.

В края на август беше открито огнище в пазарджишкото село Мало Конаре.

Остават в сила действащите мерки за ограничаване на заболяването, приети от областната епизоотична комисия. Във всички общини на област Пазарджик е забранена търговията, придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и разрешение от официален ветеринарен лекар при спазване на мерките за биосигурност. Провеждането на изложби и пазари за дребни преживни животни на територията на областта също е забранено, поясняват от Областна администрация - Пазарджик.

Областната епизоотична комисия призовава животновъдите в засегнатите райони да ограничат достъпа до техните обекти на лица, които не са свързани с дейността им. Продължава информационната кампания по места. До момента са проведени срещи със собственици на животновъдни обекти в 21 населени места на областта. Предоставят се препарати на стопаните на дребни преживни животни за извършване на дезинфекция.

