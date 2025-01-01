В рамките на целия четиригодишен мандат, който предстои правителството да изпълни, визите до САЩ ще отпаднат, каза министърът на външните работи Георг Георгиев по време на днешния парламентарен контрол. Министърът отговори на въпрос относно конкретни срокове за отпадане на визите на български граждани при пътуване до САЩ от депутата от "Възраждане" Ангел Георгиев.

Включването на страната ни в Програмата за безвизово пътуване на САЩ е основен външнополитически приоритет на правителството и отговоря на дългосрочните очаквания на обществото за облекчен достъп и мобилност, каза Георгиев. Реализирането на тази цел ще допринесе за улесняването на междуличностните връзки, включително с българската диаспора в САЩ, и ще създаде условия за благоприятни условия за активизиране на двустранния туристически, културен и икономически обмен между двете държави, каза още Георгиев.

Отпадането на визите за българските граждани не зависи от страната ни и конкретен срок не може да бъде посочен, отбеляза министърът.

От 2006 г. досега два пъти процентът на отказаните визи тип В на българи за САЩ е бил под 10, а през 2024 г. е 6,02 %, което е най-ниският процент. Това показва справка на БТА в интернет страницата на Държавния департамент на САЩ. Едно от техническите условия за включване на страната ни в Програмата за безвизово пътуване на САЩ е процентът на отказаните туристически визи за български граждани да не надхвърля 3%.