Темата с възможностите, които да имат местните кметове на малките населени места, за да осигуряват по-качествен живот на хората, е изключително важна. Това заяви пред журналисти в Обзор министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той пристигна в града, за да открие Национален форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт в България", организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства.

По думите му е необходимо да се акцентира върху по-добрия диалог между местните и общинските кметове, тъй като първите в голяма степен зависят от вторите. Иванов подчерта и важната роля на държавата в подкрепата за реализиране на различни проекти на местно ниво, както и в улесняването на комуникацията между различните нива на управление.

"Ние можем да бъдем посредник в такава ситуация, но е необходимо да се постигне и финансова децентрализация, каквато кметовете на малките населени места очакват", допълни министърът. Той изрази надежда, че ще се използват добри европейски практики, включително опита на държавите в еврозоната, по отношение на подобни процеси.

"В крайна сметка всичко опира до това как живее обикновеният човек в малките населени места. Това е единственото, което има значение", подчерта Иванов.