Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена, граждани на Афганистан, ползвали неистински лични карти.

На 11 септември около 10,00 часа в хотел в гр. София обвиняемите при полицейска проверка съзнателно ползвали пред служител на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ неистински чуждестранен документ за самоличност – испанска лична карта.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрият или да извършат друго престъпление, с постановление на прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.