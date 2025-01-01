От началото на годината в столицата са регистрирани 37 случая на тормоз и агресия, упражнявани от групи младежи, като за 33 от тях има установени и задържани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол. С това той отговори на въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова относно проявите на т.нар. локали. В рамките на парламентарния контрол минстърът обясни и за издирвания трети месец прокурорски син от Перник, както и за проверките спрямо служители на МВР. От последното стана ясно, че за миналата година са уволнени 21 служители от системата. Министърът влезе и в кратко пререкание с депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова заради публикация на Любен Дилов-син.

Министърът каза, че след извършване на проверки по всеки един получен сигнал за пострадали лица от действията на такива групи, преписките се изпращат в прокуратурата. За предприемане на последващи действия, когато се установи, че подобни общественоопасни деяния са извършени от малолетни лица, съгласно член 32 от Наказателния кодекс, се прилагат възпитателни мерки според конкретния случай. Спрямо непълнолетни също могат да се приложат възпитателни мерки по същия закон, обясни министърът. Тези мерки се налагат от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които функционират към съответните общини в страната, каза Митов.

Мерките, които служителите на МВР предприемат с цел превенция и противодействие на противоправното поведение на младежи с подобни прояви, са свързани с идентифициране и наблюдение на тези лица, установяване на тяхната самоличност, извеждането им от анонимност, събиране на информация за структурата и дейността на групата. Инспекторите от детските педагогически стаи работят с всички установени деца, извършители на престъпления или потърпевши, провеждат индивидуални разговори с тях и родителите им, разясняват и обръщат внимание на последиците от участие в улични групи и извършване на правонарушения, информира вътрешният министър. Според данните на Столичната дирекция на вътрешните работи между 70 и 80% от малолетните и непълнолетните, извършващи подобни деяния в София, са известни на полицията, информира Митов.

Той подчерта, че се налагат по-адекватни законодателни инструменти, за да може да се противодейства още по-ефективно, както на групите на т.нар. локални, така и на детската престъпност, тъй като заради остарялото законодателство от 1958 г. често МВР е "с вързани ръце". Министерството активно участва в подготовката на изцяло нов закон за детското правосъдие, за изготвянето на който е създадена междуведомствена работна група, която има задача да извърши анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, международните стандарти и добрите практики, и да предложи законодателните изменения, информира Митов.

По отношение на действията, предприети в столицата от СДВР, министърът информира, че има утвърден план, съобразно който се извършват специализирани полицейски операции, като за периода от 28 май до 8 септември са проверени 10 496 души, от които 3768 са непълнолетни, а 1140 са от криминалния контингент. В проверените са установени 71 забранени вещи или предмети, съставени са 103 акта за установяване на административни нарушения и 71 предупредителни протокола. Задържаните са 57, съобщи Митов. Във връзка със случаите на насилие и противообществени прояви от малолетни и непълнолетни, извършвани в търговски центрове на територията на София, е създадена постоянна междуинституционална работна група по проблемите на насилието от и над деца на обществени места в търговски обекти, каза още Даниел Митов.

Той информира, че е изготвен план за предприемане на мерки и действия за разрешаване на проблема, като всеки партньор участва съобразно своите компетенции. Разпоредено е на инспекторите от детските педагогически стаи от Първо до Девето районно управление на СДВР да правят превантивни беседи с водени на отчет, както и с установените от групи, събиращи се на определени места.

Министър Митов съобщи, че от началото на тази година до настоящия момент са проведени над 900 беседи с малолетни и непълнолетни. Инспекторите от детските педагогически стаи работят с всяко установено дете. Правят индивидуални разговори с него и родителите, разясняват и обръщат внимание на последиците от участие в улични групи и извършване на правонарушения.

Той обърна внимание, че терминът "локални" представлява разговорно или медийно понятие, използвано в обществото за обозначаване на младежи, често непълнолетни, свързани с футболни агитки или конкретни фен групи. Въпреки широкото му използване в публичното пространство, важно е да се подчертае, че този термин няма правна дефиниция и не е нормативно установен в българското законодателство, каза Митов. По думите му, за конкретното прилагане на наказателното право е недопустимо да се използват неясни, емоционално натоварени или улични термини като "локални", за да се изведе вина или обществена опасност. Всеки случай следва да се разглежда индивидуално, а при определяне на наказанието да се отчетат конкретните факти, а не стереотипи или внушения за групова принадлежност, изтъкна министърът.

Министерството на вътрешните работи ще положи всички усилия нови лаборатории, които обработват кръвните проби, взети при шофиране, да заработят колкото се може по-скоро, съобщи още министърът на вътрешните работи по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на народния представител Божидар Божанов във връзка с тестовете за наркотици.

Според Митов част от решението с проблемите с тестовете и резултатите от тях е да се увеличи броят на лабораториите, които правят изследванията, за да може да става бързо процесът. В момента се работи по въвеждането в експлоатация на още четири нови лаборатории, които са в различен етап на проектно развитие, каза министърът. Той не се ангажира със срокове кога те ще заработят, но увери, че МВР ще положи всички усилия това да стане колкото се може по-скоро. Това е една от приоритетните задачи, която стои пред мен, подчерта Даниел Митов.

Според него е ключово наличието на апаратура, лаборанти и на повече лаборатории, които да поемат голяма част от пробите и от изследванията, така че да се реши проблемът с дългото изчакване на резултатите от самите проби. Но тестовете не могат да бъдат променени, те трябва да бъдат чувствителни, за да могат да регистрират употребата на наркотични вещества, иначе нищо не правим, коментира министърът. По думите му, проблемът с резултатите от тестовете не е само български, а го има в цяла Европа.

Даниел Митов обърна внимание и на инструкциите за задържане на водачи на пътя при положителен тест за наркотици, които според него трябва да бъдат преразгледани и това се прави в момента. Не е необходимо във всеки един случай да бъдат задържани, дори и да има положителен резултат от теста за наркотици, каза министърът. Според него трябва да влезе в роля преценката на полицейските служители на място, защото има хора, употребили наркотици във видимо неадекватно състояние, които шофират. Има такива, за които тестът реагира положително поради други причини, но тук е въпросът да се изясни какви са тези причини, каза Митов.

Той препоръча много внимателно да се четат листовките на лекарствата и да не се шофира веднага след употребата на такива лекарства, които могат да съдържат определени вещества и тестовете да дадат положителен резултат за наркотици. Тук е възможно да се поработи с Министерството на здравеопазването, така че да има публична информация кои са тези съставки, съдържани в различни типове лекарствени продукти, на които тестовете реагират, каза още Даниел Митов.

От 2022 г. насам полицията е работила активно и по трите досъдебни производства, образувани по сигнали срещу Васил Михайлов (синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов - бел. авт.). Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на днешния парламентарен контрол. Въпросът относно казуса с "прокурорския син" от Перник зададе депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев.

Действията по разследванията са извършвани ритмично и срочно. Своевременно са докладвани на прокуратурата. Не са констатирани нарушения в работата по документиране и доказване на престъпленията. Васил Михайлов има няколко присъди и висящи дела за всички регистрирани случаи за извършени престъпления от него, каза министърът.

Работата по издирването му продължава. Убеден съм, че ще успеем да го намерим, да го задържим и да си получи заслуженото така, както прецени съдът, каза още Даниел Митов.

В края на август Митов отново заяви, че Михайлов се издирва. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим, каза министърът.

За проверките на структури, дейности и сигнали срещу служители на МВР

През 2024 г. от дирекция "Инспекторат" са извършени общо 36 проверки на структури, дейности и сигнали срещу служители на Министерството на вътрешните работи, обяви още министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на народния представител Явор Хайтов. Той попита за свършеното през миналата година от дирекциите "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" на МВР.

Митов заяви, че от тези 36 проверки шест са планови, три – комплексни, две – тематични, и една е за неподадена в срок годишна декларация по Закона за противодействие на корупцията. Извършени са и други 30 извънпланови проверки, както и 61 проверки на декларации за несъвместимост, подадени от ръководни служители на МВР. Изготвени са 115 становища по сигнали за неправомерни действия на служители от МВР, каза Митов.

Министърът посочи, че за резултатите от проверките са изготвени доклади, в които са отразени констатации, изводи, и са предложени мерки за подобряване на дейността. При плановите тематични проверки са проверени 28-те основни структури на МВР с прилежащите им териториални и други структурни звена, ангажирани с проверяваната дейност. Резултатите от извършените тематични проверки са отразени в обобщени доклади, изпратени на ръководителите на проверяваните структури за изпълнение на конкретни препоръки и предложения, каза вътрешният министър.

През 2024 г. от дирекция "Инспекторат" са извършени общо 27 проверки по постъпили данни за неправомерни действия на служители от МВР. Двейсет и две са по реда на Аминистративнопроцесуалния кодекс и пет – по Закона за съдебната власт.

Министърът се спря и на проверка в ОД на МВР в Стара Загора за изясняване на обстоятелствата по случая с починал при задържането му и правомерността на действията на полицейските служители. Установени са данни за извършени дисциплинарни нарушения от 13 служители, каза министърът. Той информира, че копие от доклада за резултатите от проверката е изпратен на Районната прокуратура в Стара Загора с оглед на личните данни за извършени престъпления от служители на МВР.

По отношение на дирекцията "Вътрешна сигурност" Даниел Митов каза, че през 2024 г. са постъпили 1536 сигнала за извършени нарушения от служители на МВР. Приключена е работата по 1304 сигнала, като 100 от тях са приети за основателни, 162 – за неоснователни. Петстотин деветдесет и три са проверките, възложени от прокуратурата, работата по които е приключена. Петдесет и шест сигнала са изпратени на друга компетентна структура за проверка. Отработени са 119 постановления, възложени от следствените органи и прокуратурата по образувани досъдебни производства, съобщи Даниел Митов. Той информира, че са образувани 109 досъдебни производства в различни прокуратури в страната.

Проучени са 306 сигнала за данни за евентуално извършени корупционни деяния. Приключени са 153 проверки като за основателни са приети 38 сигнала и 75 – за неоснователни, каза министърът. По инициатива на дирекцията в различни прокуратури в страната са образувани 29 досъдебни производства за корупционни деяния, каза още министърът. Той информира, че срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21, а на 171 са наложени други дисциплинарни наказания.

Скандалът с Лена Бориславова

От трибуната депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова настоя за незабавна оставка на вътрешния министър заради публикация във "Фейсбук" на депутата от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син, в която той казва, че "мечтае за връщане на правото на полицията да бие", на която Митев реагирал с "харесване", а после го "оттеглил".

Неодобрение у Бориславова предизвикали думите на Дилов: "И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива".

"Вие си живеете във "Фейсбук" и там ще си останете, отговори ѝ Митов и обвини опозицията, че живее в свой собствен свят.