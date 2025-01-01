Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест едно от момчетата, задържани за нападението на директора на полицията в Русе. След 4-часово заседание съдът отмени решението на Русенския окръжен съд и пусна под домашен арест 18-годишния Жулиен Кязъмов.

Решението на съда е окончателно. Днес предстои разглеждането на мерките и на останалите трима задържани. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.

Съпругата на шефа на МВР-Русе: Помислих, че някой го е наръгал с нож, детето ми е травмирано

По-рано Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

Мерките бяха обжалвани от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

Митов: Директорът на русенската полиция е нападнат в гръб, който е удрял, е знаел как да го направи

18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години са обвиняеми за нашумелия случай с комисар Кожухаров, който е с опасност за живота в болница след спречкване с младежите на улицата. Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите, поставени от Окръжен съд - Русе, а именно - постоянен арест.