Президентът на САЩ Доналд Тръмп превърна Белия дом в шоурум на Tesla, като заплаши протестиращите срещу компанията на милиардера Илон Мъск с „ад“.

Безпрецедентната подкрепа от действащ президент за корпорация, основана от неговия главен спонсор, идва, след като акциите на Tesla се сринаха на фона на пазарните страхове, породени от митата на Тръмп и отпора срещу действията на Мъск за съкращаване на държавните разходи.

„Казах му: „Знаеш ли, Илон, не ми харесва това, което се случва с теб, а Tesla е страхотна компания“, заяви държавния глава пред Белия дом, докато стоеше заедно с Мъск пред червен седан Tesla.

„Той никога не ме е молил за нищо и е изградил тази велика компания. Не трябва да бъде наказван, защото е патриот“, продължи Тръмп.

Откакто се завърна в Белия дом през януари, Тръмп упълномощи Мъск да съкрати разходите и броя на служителите на федералното правителство като ръководител на така наречената Служба за правителствена ефективност (DOGE).

Кампанията на DOGE среща все по-голяма съпротива, включително протести, съдебни решения и известен натиск от страна на Конгреса.

Сътресенията накърниха и имиджа на Tesla. Продажбите в Европа спаднаха рязко, цените на акциите се понижиха, а многобройните случаи на вандалски прояви срещу автомобилите на Мъск се увеличиха.

Недоволни собственици на Tesla лепят стикери на бронята на автомобилите си, като подчертават, че са ги купили „преди Илон да полудее“.

Тръмп предупреди за наказания срещу протестиращите. Запитан дали те трябва да бъдат определяни като „терористи“, Тръмп отговори: „Ще го направя“.

„Ако правите това с Tesla и с която и да е компания, ще ви хванем и ще минете през ада“, допълни той.

В социалната мрежа "X" президентът обяви пълна подкрепа за корпорацията.

„Илон Мъск... върши ФАНТАСТИЧНА РАБОТА“, написа Тръмп.

„Ще си купя чисто нова Tesla в знак на подкрепа към Илон Мъск, един наистина велик американец“, се казва още в поста му.

Макар Мъск да се радва на доверието на държавния глава на САЩ, социологическите проучвания показват, че технологичният милиардер е много непопулярен сред обикновените американци, а съкращенията на правителствените бюджети предизвикаха гневни конфронтации между републиканците и техните избиратели в отделните райони.

Donald Trump doing a Tesla infomercial for Elon Musk—his biggest political donor—in front of the White House is peak corruption. pic.twitter.com/EpQ43g9dEg