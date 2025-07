Президентът на САЩ Доналд Тръмп се наслаждаваше на похвали от група африкански лидери по време на работна среща в Белия дом в сряда, когато държавният глава на Либерия взе микрофона и заговори на английски – официалния език на страната му.

„Либерия е дългогодишен приятел на Съединените щати и ние вярваме във вашата политика за връщане величието на Америка“, заяви президентът Джоузеф Боакай, цитиран от Reuters, преди да призове за американски инвестиции в страната си. „Искаме просто да ви благодарим много за тази възможност“, добави той.

Тръмп беше впечатлен и попита откъде Боакай е придобил такива езикови умения.

„Толкова добър английски. Къде се научихте да говорите толкова красиво? В Либерия ли?“, отбеляза той.

„Да, сър“, отвърна Боакай.

„Много интересно. Има хора на тази маса, които не могат да говорят дори наполовина толкова добре“, каза Тръмп.

🚨BREAKING: In a completely embarrassing moment, Donald Trump told the Liberian President “you speak such beautiful English…where did you learn to speak so beautifully” - even though English is the NATIONAL LANGUAGE OF LIBERIA. The world is watching America humiliate itself. 🤡 pic.twitter.com/XothKZtbkf