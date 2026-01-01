Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит към краля на рокендрола Елвис Пресли, като посети мемориала в неговото имение „Грейсланд“, предаде Ройтерс.

„Познавах Франк Синатра, познавах повечето от тях,“ каза Тръмп по време на обиколката си в имението на Пресли. „За съжаление, никога не срещнах Елвис. Това е човек, с когото много бих искал да се запозная. Харесвам музиката му“, каза президентът на САЩ.

Тръмп беше на визита в щата Мемфис, за да подчертае засиленото федерално присъствие на правоохранителните органи с цел борба с високите нива на престъпност.

„Елвис щеше да бъде много доволен от това“, каза Тръмп за спада в престъпността, направи пауза и отново повтори: „Обичам Елвис!“, докато звучеше изпълнение на How Great Thou Art.

Президентът призна, че страстта му към Пресли се дължи отчасти и на близостта им във възрастта. Пресли е роден през 1935 г., само 11 години преди Тръмп, роден през 1946 г.

„Цял живот съм слушал за „Грейсланд“, каза Тръмп на своите гидове, цитиран от Ройтерс.

Президентът на САЩ бе придружен по време на обиколката от няколко представители на администрацията, включително министъра на правосъдието Пам Бонди.

„Ти си голяма почитателка на Елвис, нали?“, попита Тръмп Бонди. „По-скоро майка ми беше“, отговори тя.

По време на първия си мандат Тръмп удостои Пресли — починал през 1977 г. на 42-годишна възраст, посмъртно с Президентския медал на свободата, припомня Ройтерс.

Тръмп се възхити на фактите, разказани от екскурзоводите, както и на дизайнерските решения на Пресли в къщата, като се наведе да разгледа зелена военна каска. Той се изненада, когато научи, че естественият цвят на косата на певеца е бил рус. „Наистина? Не знаех. Това е страхотно,“ каза Тръмп.

С напредването на обиколката президентът се отдаде и на свои размисли за живота на певеца. „Той обичаше майка си толкова много. Наистина я обичаше. Когато тя почина, той го преживя много тежко, нали?“, попита Тръмп гидовете, цитиран от Ройтерс.

В помещението, обитавано от Пресли, известно като „Стаята-джунгла“ заради животинските десени и ръчно изработените мебели от бял бор, Тръмп похвали интериора. „Той е било много пред времето си — вижте, сложил е килим на тавана,“ каза той.

Когато го помолиха да подпише реплика на черна китара от концерта на Пресли в Хавай, Тръмп нарече това „голяма чест“ и заяви, че първо трябва да изпробва връчената му химикалката. „Някой тествал ли е тази химикалка? Дайте ми лист хартия, за да проверя как пише,“ каза той. „Много по-лесно е така, отколкото да разваля китарата“. „Никога не се знае, трудно се подписват такива неща, но това стана доста добре. Байдън не би могъл да го направи — той щеше да накара някой друг да свърши тази работа“, добави Тръмп.

Когато гидовете му разказаха, че Елвис Пресли е уважавал президентската институция и органите на реда, Тръмп кимна с глава: „Виж ти...“

На въпрос от репортери коя е любимата му песен на Елвис, Тръмп отвърна: „Hurt е страхотна“, след което добави: „Елвис лоши песни няма“.