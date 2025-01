Властите в щата Вирджиния, САЩ, са арестували медицинска сестра, жестоко малтретирала три новородени бебета, съобщи “FOX 9”.

Жертвите са с тежки костни фрактури.

Според обвинението 26-годишната Ерин Елизабет Ан Стротман е извършила престъпленията в края на ноември 2024 г.

Наранените деца са намерени от други служители на неонаталния отдел на болницата в окръг Хенрайко.

Това не е първият инцидент в лечебното заведение. През 2023 г. четири бебета също са претърпели “необясними” травми. Едно от тях е било със счупен голям пищял.

По случая е започнато разследване.

This demon is accused of fracturing the skulls of 3 newborns in a Virginia hospital. Erin Elizabeth Ann Strotman is her name. https://t.co/tnA2nqud1u pic.twitter.com/SiLlqfeaDe