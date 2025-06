Бебе, оставено само в продължение на дни в апартамент в град Финикс, Аризона, е било спасено от полицаи миналия месец, след като майка му починала, съобщи Си Би Ес.

Съседи на семейството подали сигнал на 14 май, след като забелязали, че жената, която родила наскоро, не е излизала от няколко дни. Запис от боди камера показва как пристигналите на място служители на реда поглеждат през незаключен прозорец на апартамента, когато забелязват жената да лежи на пода.

