На 9 април американският президент Доналд Тръмп се похвали колко пари са спечелили приятелите му милиардери, предаде “The Independent”. Това стана, след като той неочаквано замрази повечето от митата, които беше наложил върху вноса в САЩ.

По-интересна обаче е публикацията, която Тръмп направи преди да съобщи за 90-дневната пауза.

„ТОВА Е СТРАХОТЕН МОМЕНТ ДА КУПУВАТЕ!!!!“, написа той в социалната си мрежа “Truth Social” - интересен апел, който разкрива задните му мисли относно целта на обявяването и отлагането на митата.

В крайна сметка пазарът затвори с увеличение от 9%.

Малко по-късно в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп посочи двама негови поддръжници със сериозни финансови възможности.

„Той направи 2,5 милиарда днес, а той - 900 милиона! Не е зле!“, каза държавният глава, сочейки финансовия инвеститор Чарлз Шваб и Роджър Пенске - собственик на отбор в NASCAR (американски автомобилен спорт - бел. ред.).

President Trump introducing Charles Schwab in the Oval Office: “This is Charles Schwab…it’s not just a company, it’s actually an individual! And he made 2.5 Billion today.” 🤣🤣 pic.twitter.com/geU8MjN1LA

Счита се, че състоянието на Шваб възлиза на 12,9 млрд. долара, а на Пенске - на 5,6 млрд.

Печалбите им предизвикаха обвинения в незаконна пазарна манипулация, след като критици на Тръмп го упрекнаха, че е предупредил богатите си приятели да купуват, знаейки, че спирането на митата по негова заповед ще доведе до ръст в цените на акциите.

Демократът от Калифорния Адам Шиф призова за разследване от страна на Конгреса.

Демократичният сенатор от Аризона Рубен Галего се присъедини към Шиф, като подписа писмо, изпратено на 10 април до Белия дом с искане за „спешно разследване дали президентът Тръмп, семейството му или други членове на администрацията са участвали във вътрешна търговия или други незаконни финансови сделки“, използвайки предварителна информация за промяната в митническата политика, която не е била публично достъпна.

Юрист по етика също изрази мнение, че има основание за разследване.

"Президентите не са инвестиционни съветници", пише Ричард Пейнтър, професор по право и бивш адвокат по етични въпроси в Белия дом при Джордж У. Буш, в "Екс". "Този сценарий може да изложи президента на обвинения в манипулиране на пазара", заяви той пред телевизия “Ен Би Си”.

Presidents aren't investment advisors.

As I told @TheWashingtonPo, he's looking for a securities lawsuit and other legal problems if he keeps doing this. https://t.co/RKZW7RfBP6