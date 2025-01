Криптовалутата, обявена от Доналд Тръмп в края на миналата седмица, днес повиши курса си със 73 процента до 46,06 долара и пазарна капитализация от над 9 млрд. д., предаде Ройтерс.

Меме криптовалутата, известна като $TRUMP, достигна пазарна капитализация от 9,2 млрд. д., като за 24 часа оборотът на търговете отбелязва 42,2 млрд. долара.

Тръмп обяви пускането на новата криптовалута, чийто токен носи неговото изображение от момента на неуспешния опит за убийството му през юли миналата година.

Дори играчите на пазара на криптовалути останаха изненадани от пускането на токена.

$Trump or #Melania❓It's Time to Pick the Ultimate Coin!



Enter to win $300:

✅ Follow @HTXCommunity @HTX_Global

🔁 RT+ tag your fav #cryptocurrency

✈️ Join Telegram: https://t.co/I5bBe8OtCW

❓ Drop your choice and share your pick on #HTX social media



Get Started:… pic.twitter.com/jz30OW3nVo