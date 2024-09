#WATCH 🇻🇳Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.



A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) September 9, 2024

Phong Chau Bridge in Phu Tho province has collapsed. Reportedly there were some cars and motorbikes on the bridge at the time of the collapse. #phongchau #bridgecollapse #vietnam #Phutho #vietnamdefense pic.twitter.com/mc0DuWGmAE — Vietnam Defense (@vietnamese_news) September 9, 2024

During the super typhoon #Yagi in #Vietnam, many car drivers drove very slowly to shield motorbikes and people from the strong wind (because the strong wind trapped them on the road or on the bridge, they could be blown away if they tried to move). Wanted to hug everyone tightly. pic.twitter.com/rW8ZfYCank — Phan Kim Thanh ⁷ ( ´・ω・) ~ Ꮚ ( •᷄ɞ•᷅ ) (@Alzheimer_13) September 8, 2024

Натоварен мост в северен Виетнам се срути след преминаването на тайфуна Яги, като по време на срутването на него имаше 10 коли и два скутера. Превозните средства паднаха в Червената река, казав понеделник.Не е ясно дали е имало жертви от срутването на моста Phong Chau в провинция Phu Tho.Трима души са спасени, а, каза г-н Хо.Част от 375-метровия мост все още стои и вицепремиерът каза, че е инструктирал военните да построят понтонен мост възможно най-скоро.Яги, най-мощната буря в Азия тази година,, откакто достигна сушата във Виетнам в събота, носейки силни ветрове със скорост до 203 км/ч.ВНай-малко 44 жертви бяха убити от, съобщи в понеделник Министерството на земеделието и развитието на селските райони на страната - сред тях 68-годишна жена, едногодишно момче и новородено бебе.Повече от, докато около 1,5 милиона все още саТайфунът същоЯги също потопи множество рибарски лодки. В неделя персоналът за търсене и спасяване, след като дузина рибари бяха обявени за изчезнали.Близоот крайбрежните градове във Виетнам, като властите издадоха предупреждение за премахване на закрито.Училищата бяха временно затворени в 12 северни провинции, включително Ханой.Преди да удари Виетнам, Яги остави 24 убити в Южен Китай и Филипините.