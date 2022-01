Heartbreaking Pics Videos from Pakistan's #Murree

More than 1L Cars full of tourists reached the place, without any preparation for the massive snowfall that was to be followed - Stuck on road, more than 21 died in their cars :(pic.twitter.com/Da6n234APF — Mihir Jha (@MihirkJha) January 8, 2022

#PakistanArmy troops take part in rescue operation in a heavy snowfall-hit area in #Murree, as 21 including nine children died after being stuck in their vehicles

-https://t.co/toa62DA4gn pic.twitter.com/XVj9eP0YdI — Arab News Pakistan (@arabnewspk) January 8, 2022

#Pakistan At least 21 tourist died due to heavy snowfall in #Murree,it was just two hours away from #Islamabad.



According to the local, late action was taken by authorities due to which many tourist died.



You can see in the video local people are asking for help. pic.twitter.com/CmLo4JaaLK — Sky Walker 🇮🇳™ (@SkyWalkerSay) January 8, 2022

#Pakistan: 21 die in cars stranded in snow near #Murree town



The police said at least six people had frozen to death in their cars. However, it was not yet clear how the others had died.https://t.co/aqUclTvWPX — scroll.in (@scroll_in) January 8, 2022

Спадналите тази нощ до минус 8 градуса по Целзий температури и обилният снеговалеж встанаха причина за, блокирани в автомобилите си, съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес и Франс прес.Атик Ахмед от полицията в Исламабад съобщи, че осем от загиналите са от семейството на полицейски служител, който също е сред жертвите. Повечето хора са загинали отЛекар от спасителните екипи, евакуирали туристите от заседналите автомобили, каза, че загиналите са 10 мъже, 10 деца и 2 жени.Пакистанският вътрешен министър Шейх Рашид Ахмед съобщи, че хиляди превозни средства са били издърпани от снега, но и днес ощеРазположен на 45,5 километра северно от столицата Исламабад, Мюри е популярен зимен курорт, който. През зимата пътищата, водещи към курорта, често са затрупани от сняг.Вътрешният министър Ахмед каза още, чеи движението към Мюри е блокирано.На помощ са се притекли военни парамедици и специално планинско военно подразделение.Служителят от местната администрация Умар Макбул каза, чепрез нощта и дори и тежката техника, изпратена да разчиства, първоначално е била блокирана от снега.Военните продължават да разчистват пътните артерии и да отварят временни места за настаняване в училища, където се осигурява храна.Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показвати метър сняг по покривите им. Според турист, който още е в Мюри, с когото АФП се е свързала по телефона, снегът продължава да вали и до днес следобед, а хората "са изправени пред ужасна ситуация".От няколко дни пакистанските социални мрежи изобилстват със снимки на хора, които се забавляват в снега в Мюри. Градът е създаден през 19 в. от британците като селище за санаторно лечение на колониалните войски.Местните власти в пакистанската провинция Пенджаб обявиха Мюри за "бедствена зона" и призоваха хората да не пътуват към курорта.