Броят на пострадалите хора в украинския град Одеса след масираната руска нощна атака вече е 22-ма души, съобщиха местните власти. Четиринайсет от ранените са с леки травми, предава Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира Лисак.

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак.

Руските сили осъществиха от акваторията на Черно море нападение с над 15 дрона, насочени срещу всички райони в Одеса, уточниха местни канали в "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00:05 ч. местно време (също и българско), а атаката срещу украинския черноморски град започна в 2:17 ч.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.