Григор Димитров се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Маями. Първата ракета на България спаси мачбол и стигна до драматична победа срещу аржентинеца Франсиско Серундоло с 6:7(6), 6:4, 7:6(3) след близо тричасова битка.

В спор за второ поредно участие на финал в Маями Димитров ще играе на полуфиналите с победителя от срещата между Новак Джокович (Сърбия) и Себастиан Корда (САЩ).

Григор Димитров, който миналата година загуби на финала в Маями от Яник Синер, пропусна седем сетбола в първата част и загуби след тайбрек.

Българинът допусна пробив на нула още в първия гейм в мача, но веднага направи рибрейк.

Двамата печелеха следващите си подавания, а при 5:4 Димитров имаше пет възможности да затвори първия сет, които пропусна, след което се стигна до тайбрек. Там българинът поведе с 6:4 и имаше още два сетбола, които отново пропиля и Серундоло направи четири поредни точки и спечели с 8:6.

Вторият сет започна с пробив за Григор и това се оказа ключово да стигне до 6:4 и изравняване на сетовете.

Решителният трети сет започна лошо за българина и след ранен пробив той изоставаше с 0:3.

Димитров намери сили и съумя да излезе от трудното положение и с три поредни гейма изравни за 3:3.

What. A. Fighter 💪



With his win @GrigorDimitrov becomes the fifth man to reach multiple #MiamiOpen semi-finals after turning 30! pic.twitter.com/Hf23NOi7il