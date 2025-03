След неочакван 9-месечен престой в Космоса двама астронавти на НАСА най-накрая се завърнаха на Земята на 18 март, предаде АФП.

Космическият кораб SpaceX Crew Dragon, на борда на който бяха Буч Уилмор и Суни Уилямс - заедно с американеца Ник Хейг и руския космонавт Александър Горбунов - премина през атмосферата, преди да разгъне парашутите си и да се спусне край бреговете на Флорида в 17:57 ч. местно време.

Наземните екипи избухнаха в радостни възгласи, когато космическият кораб, наречен „Свобода“, овъглен от въздействието на изгарящи температури от 2000°C по време на повторното влизане, се поклащаше върху вълните под ясно, слънчево небе.

A pod of Dolphins stopped by to say welcome home to the Astronauts! 🐬 pic.twitter.com/0XXdMJbKG8