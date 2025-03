Двамата американски астронавти, задържани на борда на Международната космическа станция (МКС) повече от девет месеца, напуснаха орбиталната лаборатория рано днес.

Капсулата Crew Dragon на Space X се отдели от МКС в 07:05 ч. българско време, като взе със себе си Бъч Уилмор и Суни Уилямс, както и още един американски астронавт и руски космонавт, предаде АФП.

Те трябва да се приземят край бреговете на Флорида около 00:00 ч. българско време, съобщават от НАСА.

