Цените на производителите в САЩ нараснаха с 4 на сто през март на годишна база, тласнати от ръст в енергийните разходи на фона на конфликта между САЩ и Иран, показват данни на американското министерство на труда, публикувани днес и цитирани от Асошиейтед прес.

Индексът на цените на производителите (PPI), който измерва инфлацията на етапа, преди тя да достигне крайните потребители, се повиши с 0,5 на сто през март спрямо февруари, когато нараснаха с 0,7 на сто.

През март спрямо същия месец на 2025 г. производствените цени се повишиха с 4 на сто - най-високият годишен ръст от над три години.

Основен двигател на увеличението са енергийните цени, които нараснаха с 8,5 на сто през март спрямо предходния месец.

Конфликтът в Близкия изток доведе до ново покачване на цените на петрола и златото

Базовата инфлация, която не включва силно променливите цени на храните и енергийните продукти, се повиши с 0,1 на сто на месечна и с 3,8 на сто на годишна база през март.

Макар ръстът да е по-слаб от очакванията на анализаторите, данните показват нарастващ инфлационен натиск, който усложнява решенията на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Централната банка е под натиск както за намаляване на лихвите, така и за по-строга парична политика за овладяване на цените.

Индексът на цените на производителите, както и индексът на разходите за лично потребление (PCE), се с внимателно следени от централната банка при определянето на паричната си политика.

Според данни на Бюрото по трудова статистика (BLS) към министерството на труда, публикувани миналата седмица, индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 3,3 на сто през март спрямо същия месец на 2025 г. Това представлява най-голямото увеличение на годишна база от май 2024 г. заради повишаващите се цени на бензина в САЩ.

На месечна база инфлационният показател се е повишил с 0,9 на сто през март, което е най-голямото увеличение от близо четири години.