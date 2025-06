Силно земетресение разтърси Неапол, предаде АНСА.

Moderate 4.6 #quake hits near Pozzuoli, Naples, Campania, Italy - info, user reports and updates | Jun 30, 2025 12:47 pm (GMT 2): https://t.co/1tU0OnstpE — Earthquake Monitor (@EQAlerts) June 30, 2025

Магнитудът е бил 4,6. Епицентърът е бил във вулканично и сеизмично активния район Флегрейски полета, близо до град Баколи, допълват изданието „Италия оджи“ и АНСА.

#Italy #Naples: Due to the earthquake of magnitude 4.6, the coast of the islet of Pennata gave way pic.twitter.com/ivz3AAjgSh