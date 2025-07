Земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разтърси източните индонезийски Молукски острови, предаде Франс прес като се позова на Американския геофизчен институт (АГИ).

Трусът е регистриран в 12:49 ч. местно време (08:49 ч. българско време) на дълбочина 80 км. Епицентърът е бил на 177 км западно от град Туал в източната провинция Малуку, уточни АГИ.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 183 km SW of #Tual (#Indonesia) || 7 min ago (local time 14:49:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/k4UkOQNFim