Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес край Камчатка, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.
Трусът е станал на дълбочина от 51 километра край източното крайбрежие на полуострова в руския Далечен изток.
Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.
На 17 август край отново край източното крайбрежие на Камчатка бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,2. По същото време на отдалечения, слабонаселен руски полуостров изригна вулканът Шивелуч.
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Трусът е станал на дълбочина от 51 километра край източното крайбрежие на полуострова в руския Далечен изток.
EQ of M: 5.9, On: 30/08/2024 09:54:20 IST, Lat: 53.05 N, Long: 160.04 E, Depth: 10 Km, Location: Near East Coast of Kamchatka.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 30, 2024
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/sOPPbqLFkL
Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.
На 17 август край отново край източното крайбрежие на Камчатка бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,2. По същото време на отдалечения, слабонаселен руски полуостров изригна вулканът Шивелуч.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня