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бе регистрирано днес край, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.Трусът е станал на дълбочина от 51 километра край източното крайбрежие на полуострова в руския Далечен изток.Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.край отново край източното крайбрежие на Камчатка бе регистрирано. По същото време на отдалечения, слабонаселен руски полуостров изригна вулканът Шивелуч.