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Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес край Камчатка, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Трусът е станал на дълбочина от 51 километра край източното крайбрежие на полуострова в руския Далечен изток.



Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

На 17 август край отново край източното крайбрежие на Камчатка бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,2. По същото време на отдалечения, слабонаселен руски полуостров изригна вулканът Шивелуч.

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Николай Станоев/БТА

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