Правителството на Швеция обяви днес, че ще внесе законопроект, въвеждащ изискване мигрантите да водят "честен живот", като в противен случай са заплашени от депортиране, предаде АФП.

Дясното правителство на страната, което дойде на власт през 2022 г. с обещанието да предприеме твърди мерки по отношение на имиграцията, в момента се опитва бързо да прокара редица реформи в различни области преди парламентарните избори през септември, пише БНР .

Новото изискване ще улесни отнемането на разрешения за пребиваване на мигрантите.

"Спазването на законите и правилата е даденост, но също така трябва да е даденост, че правим всичко възможно да живеем отговорно и да не вредим на страната си", заяви министърът по въпросите на миграцията Йохан Форсел на пресконференция.

"Ако например пренебрегвате дълговете си, ако не спазвате решенията на шведските власти, ако мамите системата за социални помощи, ако мамите, за да получите разрешение за пребиваване в Швеция... тогава нямате право да сте тук", каза Форсел.

Други примери, посочени от правителството, включват работа без плащане на данъци или неплащане на глоби.

Правителството предлага също така разрешенията за пребиваване да могат да бъдат отнемани и в случаи, които нямат пряка връзка с това, например когато мигрантите се считат за заплаха или ако се установи, че са излъгали в заявленията си.