Бившият британски премиер Борис Джонсън получи незабравимо посрещане от щраус в щатски парк в Тексас, когато високата двукрака птица го клъвна, предаде Асошиейтед прес.

Във видеото, публикувано от съпругата му Кери Джонсън, щраусът бавно се приближава към автомобил, преди да провре глава през прозореца откъм шофьорската седалка, където Джонсън седи със сина си в скута. След като се оказва пред Джонсън, птицата бързо насочва клюна си към ръката му.

"О, Господи", изкрещява Джонсън, преди да отпътува.

Boris Johnson was bitten by an ostrich as he drove through a safari park with his son. https://t.co/p80k96HQ67 pic.twitter.com/r5bRurlhgd

"Твърде смешно, за да не го споделя", казва Кери Джонсън в надписа в Инстаграм.

Не е ясно кой парк за диви животни са посетили, но други публикации в същия акаунт показват, че семейството е посетило парка Динозавър Вали, на около 128 км югозападно от Далас.

Борис Джонсън, който беше премиер от 2019 г. до 2022 г., също е бил забелязан със съпругата си в местен ресторант в Лейк Гранбъри, Тексас, в неделя, според страницата на ресторанта във Фейсбук.

Boris Johnson has been bitten by an ostrich at a safari park. Medics were quick to the scene to carry out an emergency check for infection... but the ostrich is fine pic.twitter.com/pV3TqrssOm